Tennis : Rafael Nadal remercie Novak Djokovic !

Tennis

Malgré le confinement, les tennismen ne restent pas chez eux les bras croisés. Cette incroyable participation à l’appel aux dons de Rafael Nadal en est la plus grande preuve !

« Je crois que nous sommes ce que nous sommes, nous sportifs, en grande partie grâce à votre soutien. La Croix-Rouge a besoin de matériel sanitaire, de construire des infrastructures hospitalières pour aider les familles les plus vulnérables » avait expliqué Rafael Nadal il y a quelques jours via son compte Twitter . Son appel aux dons pour aider le personnel soignant qui se bat tous les jours contre l’émancipation du coronavirus n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisqu'un des membres du « BIG 3 » a contribué à ce mouvement.

Rafael Nadal a annoncé via ses réseaux sociaux que Novak Djokovic avait soutenu le mouvement insufflé par l’Espagnol pour soutenir la Croix Rouge. Le numéro 2 mondial est très heureux que l’actuel meilleur joueur du circuit ATP apporte son aide à ce projet qui a pour objectif de lever « 11M€ pour venir en aide à 1 350 000 personnes » . Nadal a remercié Djokovic sur son compte Twitter : « Un grand merci à Novak Djokovic pour sa contribution à la campagne Notre Meilleure Victoire qui aide les personnes dans le besoin dans la lutte contre le coronavirus. Un acte de grande classe ! Merci ! »

