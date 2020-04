Tennis

Tennis : L'immense regret de cette légende après l'annulation de Wimbledon !

Publié le 3 avril 2020 à 11h35 par A.D.

Comme annoncé par l'AELTC ce mercredi, Wimbledon a été annulé à cause du coronavirus. Boris Becker aurait préféré qu'une telle décision soit prise à partir du mois de mai.

L'AELTC aurait pu attendre avant de prendre sa décision. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Boris Becker. Alors que le coronavirus fait de plus en plus de dégâts, les organisateurs de Wimbledon ont officialisé l'annulation de l'édition 2020. « C'est avec beaucoup de regrets que le comité directeur du All England Club (AELTC) et le comité de gestion du tournoi ont décidé aujourd'hui que l'édition 2020 sera annulée en raison de problèmes de santé publique liés à l'épidémie de coronavirus. La 134e édition du tournoi aura lieu du 28 juin au 11 juillet 2021 » , a communiqué l'AELTC. Consultant chez Eurosport , Boris Becker a fait passer un message sur l'annulation de Wimbledon.

«J’aurais aimé que le comité attende début mai pour annoncer l’annulation»