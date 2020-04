Tennis

Tennis : Cet inquiétant constat sur la suite de la carrière de Roger Federer !

Publié le 2 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Ancienne star du double, Todd Woodbridge estime que la crise provoquée par le coronavirus aura un impact sur de nouvelles victoires de Roger Federer en Grand Chelem.

Dévasté par l’annulation de Wimbledon, annoncée mercredi, Roger Federer doit donc faire une croix sur le gazon londonien. Le Suisse aurait pu remporter un neuvième sacre dans la capitale britannique, et rentrer encore un peu dans l’histoire du tennis avec un 21e titre en Grand Chelem. Le n°4 mondial détient toujours le record de victoires (20), mais qu’en sera-t-il pour le reste de la saison ou en 2021 ? Via des propos rapportés par We Love Tennis ce jeudi, Todd Woodbridge, vainqueur de tournois majeurs en double (1990-2005), se montre sceptique quant à de nouveaux sacres de Federer à l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon ou l'US Open.

« Cela empêche Federer d’en gagner un ou deux de plus (Grand Chelem) »