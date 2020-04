Tennis

Tennis : Wimbledon, annulation... Cette légende qui apporte son soutien à Federer !

Publié le 3 avril 2020 à 18h35 par A.D.

Ce mercredi, les organisateurs de Wimbledon ont annoncé l'annulation de l'édition 2020 à cause du coronavirus. Martina Navratilova, légende vivante du Grand Chelem londonien, a tenu à apporter son soutien à Roger Federer après cette décision.

Martina Navratilova a une pensée pour Roger Federer et Serena Williams. Ce mercredi, l'AELTC a décidé d'annuler Wimbledon à cause du coronavirus. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Martina Navratilova a réagi à cette décision. Sacrée à neuf reprises en simple à Wimbledon, la légende vivante n'a pas manqué de faire passer un message à Roger Federer et Serena Williams, qui sont dans leurs dernières années de carrière.

«Roger Federer ou Serena Williams, le temps n'est pas leur ami»