Tennis

Tennis : Un effet domino après l'annulation de Wimbledon ? La réponse !

Publié le 3 avril 2020 à 13h35 par A.D.

Ce mercredi, Wimbledon a été annulé à cause du coronavirus. Richard Lewis, patron de l'AELTC, a fait part de son inquiétude vis-à-vis des autres compétitions, telles que Roland-Garros et l'US Open.

Roland-Garros et l'US Open suivront-ils l'exemple de Wimbledon ? Ce mercredi, l'AELTC a annoncé l'annulation du Grand Chelem londonien à cause du coronavirus. Alors que Wimbledon n'aura finalement pas lieu cette saison, la question se pose désormais pour les autres tournois et en particulier pour les deux tournois majeurs à venir, que sont Roland-Garros - reporté au 20 septembre - et l'US Open. Interrogé par The Guardian , Richard Lewis a fait part de son inquiétude pour la suite de la saison.

«Nous espérons que l’US Open et Roland-Garros puissent avoir lieu»