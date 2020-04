Tennis

Tennis : «Djokovic est légèrement supérieur à Nadal et Federer»

Publié le 5 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Diego Schwartzman, tennisman argentin, estime que Novak Djokovic dispose de meilleurs atouts que Rafael Nadal et Roger Federer.

Ils représentent à eux trois l’image du tennis mondial. En effet, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer dominent la discipline depuis de nombreuses années, le Suisse disposant toujours du record de victoires en Grand Chelem (20). Dans des déclarations relayées par We Love Tennis , Diego Schwartzman, 13e mondial, place toutefois le Serbe devant le Majorquin et le Suisse.

« Contre Djokovic, après deux jeux, tu as la sensation de ne plus avoir de poumons »