Tennis

Tennis : Wimbledon, retour… Le message fort du clan Murray !

Publié le 5 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

La mère d’Andy Murray espère une chose, que son fils puisse participer à Wimbledon une nouvelle fois dans sa carrière.

En proie à une blessure à la hanche, Andy Murray est à nouveau éloigné des courts. L’Écossais doit se montrer patient pour retrouver la compétition, alors que Wimbledon vient d’être annulé. Vainqueur sur ses terres à deux reprises (2013, 2016), l’ancien n°1 mondial est donc obligé d’attendre 2021 afin de fouler le gazon londonien, et Judy Murray, mère du tennisman de 32 ans, croit dur comme fer au retour de son fils à Wimbledon.

« Je suis certaine qu'Andy jouera encore à Wimbledon »