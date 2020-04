Tennis

Tennis : Alcool, apéros... La mise au point de Benoit Paire !

Publié le 10 avril 2020 à 11h35 par La rédaction

Visiblement sous l'emprise de l'alccol en plein live lors du dernier épisode du « StanPairo », Benoit Paire a été critiqué pour boire beaucoup durant cette période de confinement. Le Français a voulu mettre les choses au point.

Le dernier « StanPairo » a eu raison de Benoit Paire. Effectivement, après avoir bu de nombreux verres, le tennisman français semblait totalement alcoolisé. Stan Wawrinka, joueur suisse qui partage ces apéros lors de quelques live sur Instagram , avait même lâché : « Tu es sûr de vouloir continuer le live ? Tu as passé le cap là... Je te dis ça en tant qu’ami, il faut couper Benoit » lundi dernier. De quoi s'attirer les foudres de certains. Toutefois, Benoit Paire a voulu répondre aux nombreuses critiques qui le qualifient « d’alcoolique » !

« Je n’ai pas envie d’être catalogué tennisman alcoolique. »