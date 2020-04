Tennis

Tennis : Ce message fort sur la succession de Federer, Nadal et Djokovic

Publié le 8 avril 2020 à 14h35 par La rédaction

Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont déjà marqué le tennis d’une empreinte indélébile. Est-il possible de voir un « Big 3 » aussi performant dans les prochaines années ? Feliciano Lopez a son avis.

Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal forment sans aucun doute le plus grand « Big 3 » de l’histoire du tennis. Ces trois joueurs se partagent les titres des Grand Chelems depuis tant d’années. Mais avant la propagation du coronavirus, Roger Federer est sorti du podium du classement ATP. Le Suisse retrouvera-t-il un jour un « Big 3 » comme celui-ci ? L’actuel 56ème mondial, Feliciano Lopez n’y croit pas.

« Peu probable qu’une génération comme le Big 3 revienne »