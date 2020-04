Tennis

Tennis : Cet énorme constat sur le niveau de Djokovic

Publié le 8 avril 2020 à 12h35 par La rédaction

En période de confinement, l’heure est au bilan. Robin Haase a évoqué qui était le meilleur joueur qu’il avait affronté. Rafael Nadal ? Novak Djokovic ou Roger Federer ' Le Néerlandais a sa préférence.

Le coronavirus a totalement bousculé le calendrier des sportifs. Pour certains d’entre eux, confinés chez eux, l’heure est au bilan. Ainsi, de nombreux joueurs portent des conclusions sur le début de saison, les points ATP et encore les différents reports et annulations des tournois. Robin Haase s’est illustré dans ce domaine. L’actuel 169ème mondial au classement ATP a donné le nom du joueur le plus fort qu’il a affronté.

« Le joueur le plus difficile à affronter est Djokovic »