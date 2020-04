Tennis

Tennis : Raonic regrette l’annulation de Wimbledon !

Publié le 7 avril 2020 à 17h35 par La rédaction

Pour de nombreux joueurs, l’annulation de Wimbledon a été un choc. Surtout pour ceux qui réalisent régulièrement de belles performances sur le gazon. Finaliste en 2016, Milos Raonic a donné son avis sur cette décision.

La propagation du coronavirus est en train de prendre des proportions énormes. Le sport mondial est d’ailleurs impacté par le Covid-19. Côté tennis, de nombreux tournois sont annulés ou reportés. Après le report de Roland-Garros, les dirigeants de Wimbledon ont pris la décision d’annuler le plus prestigieux des tournois sur gazon. De nombreux joueurs sont déçus, mais comprennent tout de même cette décision. C’est le cas de Milos Raonic, finaliste du Grand Chelem en 2016.

« J'ai compris que c'était la meilleure chose à faire »