Tennis

Tennis : Quand Nick Kyrgios déclare sa flamme à... Jo-Wilfried Tsonga !

Publié le 5 avril 2020 à 17h35 par La rédaction

Pour de nombreux joueurs du circuit ATP, le « Big 3 » est une référence. Mais à son image, Nick Kyrgios a dévoilé qu’il s’était plutôt inspiré de l’actuel 49ème mondial, à savoir Jo-Wilfried Tsonga.

Le coronavirus a bousculé de plein fouet le tennis mondial. Mais les joueurs du circuit ATP ne restent pas chez eux les bras croisés. Ainsi, de nombreux tennismans ont fait appel aux dons comme Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic. Pour d’autres, l’heure est au bilan. Nick Kyrgios a fait des révélations étonnantes sur son idole dans une interview...

Tsonga bien plus inspirant que Federer...