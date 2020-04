Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal... Ce vibrant hommage rendu à Roger Federer !

Publié le 7 avril 2020 à 22h35 par A.D.

Depuis de longues années, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer dominent la planète tennis. Selon Cristian Garin, jeune talent chilien de 23 ans, le maitre à jouer suisse est le plus impressionnant.

Cristian Garin préfère Roger Federer à Rafael Nadal et Novak Djokovic. Depuis de longues années, les trois monstres du tennis raflent (presque) tout sur leur passage. Et ce malgré leur âge bien avancé. Lors d'un entretien accordé à ESPN , Cristian Garin a comparé Novak Djokovic (32 ans), Rafael Nadal (33 ans) et Roger Federer (38 ans). Selon le jeune talent chilien (23 ans), le maitre à jouer suisse est le meilleur.

«Roger Federer est un exemple pour moi»