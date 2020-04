Tennis

Tennis : Après Roland-Garros et Wimbledon, un coup de tonnerre pour l'Open d'Australie ?

Publié le 7 avril 2020 à 20h35 par A.D.

Alors que le coronavirus fait rage, Roland-Garros a été reporté, tandis que Wimbledon a été annulé. Selon Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie, le Grand Chelem de Melbourne pourrait se disputer à huis clos.

L'Open d'Australie pourrait se disputer à huis clos. Alors que le coronavirus fait de plus en plus de dégâts, le monde du sport est actuellement en pause et une date de reprise des activités est encore difficile à définir. Pour cette raison, Roland-Garros, initialement prévu fin mai, a été repoussé au 20 septembre, tandis que Wimbledon, qui ne peut pas avoir lieu à l'automne, a été tout simplement annulé. Dans des propos rapportés par The Age , Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie, a fait un point sur son Grand Chelem. Selon ses dires, Melbourne, programmé pour janvier 2021, pourrait se jouer sans public.

«On travaille sur la possibilité d'organiser un événement pour les diffuseurs»