Tennis

Tennis : Les vérités de Benoit Paire sur sa condition physique pendant le confinement...

Publié le 10 avril 2020 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 10 avril 2020 à 9h50

En cette période de confinement, Benoit Paire tente tout de même de garder une certaine forme physique. Le joueur français a d'ailleurs livré son programme sportif...

Malgré le confinement obligatoire en France et la suspension du circuit ATP, de nombreux joueurs font parler d’eux. Quand certains font des appels aux dons comme Rafael Nadal, Benoit Paire réalise un très attendu « StanPairo » avec Stan Wawrinka sur Instagram. Cela est devenu un rendez-vous immanquable pour les fans. Mais Benoit Paire continue-t-il de travailler chez lui pour garder la forme ? Celui que l’on voit très souvent avec un verre à la main répond...

« C’est PlayStation, Fifa, Formula One... »