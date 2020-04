Tennis

Tennis : Le clan Nadal en remet une couche sur le report de Roland-Garros !

Publié le 10 avril 2020 à 19h35 par D.M.

Ancien entraîneur et oncle de Rafael Nadal, Toni Nadal est revenu sur la décision prise par les organisateurs de reporter Roland-Garros.

Initialement programmé entre le 24 mai et le 7 juin, Roland-Garros n’aura pas lieu aux dates prévues. En raison de la pandémie de coronavirus et de la situation incertaine dans les prochains mois, les organisateurs des Internationaux de France ont pris la décision, unilatérale, de reporter le tournoi qui aura finalement lieu entre le 20 septembre et le 4 octobre 2020. Interrogé sur le sujet, l’ancien entraîneur et oncle de Rafael Nadal soutient la décision des organisateurs.

« Je n’aurais consulté personne »