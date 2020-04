Tennis

Tennis : Le président de l’ATP annonce la couleur pour la suite de la saison

Publié le 9 avril 2020 à 17h35 par La rédaction

Roland-Garros, Wimbledon, l’Open de Miami... De nombreux tournois du circuit ATP ont été impactés par le coronavirus. Comment les dirigeants vont organiser les autres tournois ? Le président de l'ATP répond.

Le coronavirus a touché de plein fouet le calendrier du monde du sport. Concernant le tennis, l’ATP et les instances de la petite balle jaune des nombreux pays organisateurs ne cessent d’annoncer la suspension et des reports de tournois. Comment les grands dirigeants vont organiser les Grands Chelems ? Le président de l’ATP dévoile la solution !

« Parler d'août, de septembre, de novembre, tout cela est hypothétique »