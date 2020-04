Tennis

Tennis : Benoit Paire se livre sur sa vie en confinement

Publié le 10 avril 2020 à 15h35 par H.G.

Confiné à Marseille en attendant que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 soit résolue, Benoit Paire a expliqué ce qu’il faisait de ses journées en attendant que les compétitions puissent reprendre.

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a porté un véritable coup d’arrêt au sport à l’échelle mondiale. De nombreuses compétitions ont été annulées ou reportées dans plusieurs sports, et notamment en tennis où Roland-Garros a été reporté au mois de septembre prochain tandis que le tournoi de Wimbledon a été annulé. Les joueurs doivent donc prendre leur mal en patience avant de pouvoir retrouver les courts à une date pour l’heure inconnue. En attendant, certains d’entre eux ne manquent pas d’imagination pour passer le temps, à l’image de Benoit Paire et de Stanislas Wawrinka avec leur « StanPairo » sur Instagram . Cependant, malgré ces bons moments, le Français de 30 ans espère que la situation s’améliorera le plus rapidement possible afin que les tournois puissent reprendre.

« J’essaie de m’amuser comme je peux »