Tennis : Pouille annonce la couleur avant d'affronter Nadal... sur console !

Publié le 12 avril 2020 à 16h35 par A.D.

A cause du coronavirus, l'ATP de Madrid se disputera virtuellement et sur console à partir du 27 avril. Alors qu'il pourrait défier Rafael Nadal, Lucas Pouille a fait passer un message.

Lucas Pouille s'imagine déjà battre Rafael Nadal à l'ATP de Madrid. Alors que le monde sportif est en pause à cause du coronavirus, le tournoi aura lieu sur console, et non sur terre battue, du 27 au 30 avril. En lice, tout comme Rafael Nadal, Lucas Pouille a annoncé la couleur avant leur potentiel duel virtuel.

«Le battre sur Playstation reste un bon début»