Tennis : Stan Wawrinka se livre sur sa relation avec Roger Federer !

Publié le 11 avril 2020 à 20h35 par H.G.

Alors qu’il a toujours été le deuxième tennisman suisse tout au long de sa carrière, Stan Wawrinka a expliqué comment il vivait le fait d’évoluer dans l’ombre de Roger Federer.

Quand le grand public pense à un tennisman suisse, le nom de Roger Federer lui vient directement à l’esprit. Il faut dire que le joueur désormais âgé de 38 ans a marqué son temps en reportant 108 titres en simple dont 20 Grands Chelems en plus d’une médaille d’or olympique en double. C’est donc dans l’ombre de son illustre compatriote que Stanislas Wawrinka a toujours évolué, bien qu’il n’ait pas à rougir de son palmarès personnel avec 16 titres remportés en simple dont 3 Grands Chelems. Mais si cela pourrait être délicat à vivre pour le Suisse de 35 ans, celui-ci a confié lors d’un live Instagram organisé avec Benoit Paire qu’il avait décidé de ne retenir que le positif de cette situation.

« Je lui ai demandé beaucoup de conseils »