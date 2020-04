Tennis

Tennis : Blessure, confinement... Un mal pour un bien pour Andy Murray ?

Publié le 13 avril 2020 à 17h35 par A.D.

Andy Murray pourrait profiter de la suspension des compétitions pour revenir plus fort. Selon Tim Henman, le Britannique, qui a été victime d'une grave blessure, pourrait allonger sa carrière grâce au confinement.

Malgré ses énormes pépins physiques, Andy Murray serait encore loin de la retraite. Gravement blessé à une hanche, le Britannique a vécu une véritable descente aux enfers. Absent pendant de longs mois, Andy Murray pourrait faire son retour dès la reprise des compétitions. Selon Tim Henman, le confinement et la pause sportive dûs au coronavirus pourraient même étendre la carrière de l'ancien numéro un mondial.

«Cette période sans tennis pourrait lui être bénéfique»