Tennis

Tennis : Coronavirus, confinement... Thiem appelle à une prise de conscience !

Publié le 12 avril 2020 à 23h35 par La rédaction

Confiné à l’instar de nombreuses personnes dans le monde, Dominic Thiem appelle à une prise de conscience de la société.

La pandémie de coronavirus touche le monde entier et près de trois milliards de personnes sont appelées à rester confinées chez elles. Le calendrier sportif est touché et de nombreuses compétitions ont été reportées ou annulées. C’est le cas notamment de Wimbledon qui n’aura pas lieu pour la première fois depuis la Seconde guerre mondiale ou encore de Roland-Garros reporté au moins de septembre (20 septembre au 4 octobre). Alors que la suite de la saison demeure incertaine, Dominic Thiem a souhaité faire parvenir un message avant d’évoquer la reprise de l’entraînement.

« Dès le moment où je pourrai m'entraîner avec une balle, les sensations reviendront très vite »