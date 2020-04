Tennis

Tennis : L’annonce de Rafael Nadal sur la reprise de la saison

Publié le 16 avril 2020 à 11h35 par T.M.

Alors que le tennis est actuellement à l’arrêt, Rafael Nadal a fait une confidence sur la reprise de la saison.

Le coronavirus a changé la vie de tout le monde et pour endiguer l’épidémie, le monde du sport s’est arrêté. C’est ainsi le cas du tennis qui a suspendu pour le moment tous les tournois. La question est maintenant de savoir quand la saison reprendra et à quelle condition. Chaque joueur aimerait connaitre la réponse et chacun a son avis sur la question. C’est le cas de Rafael Nadal. L’Espagnol a fait part de son avis sur la reprise et Nadal n’est pas très optimiste.

Nadal n’y croit pas...