Tennis

Tennis : Quand Dominic Thiem livre les dessous de son confinement

Publié le 14 avril 2020 à 18h35 par La rédaction

Comme beaucoup de monde sur la planète, Dominic Thiem est lui aussi confiné. L'Autrichien en a d'ailleurs dit plus sur son quotidien durant cette période pas comme les autres.

Le tennis a été touché de plein fouet par l'épidémie du coronavirus. Les dirigeants des grandes instances européennes et mondiales du tennis ont ainsi pris la décision de suspendre et de reporter de nombreux tournois. Les joueurs, habitués à être sur les courts la grande partie de leur journée, se sont retrouvés confinés. Il faut donc prendre son mal en patience et s'occuper comme on peut. De son côté, Dominic Thiem a dévoilé les secrets de son confinement.

« Je me suis aussi beaucoup amélioré à FIFA »