Tennis

Tennis : Quand Stan Wawrinka et Banoît Paire se paient... Cyril Hanouna !

Publié le 13 avril 2020 à 14h35 par A.D. mis à jour le 13 avril 2020 à 14h39

Depuis le début du confinement, Stan Wawrinka et Benoit Paire ont l'habitude de converser en live vidéo. Lors de leur dernière conversation, les deux hommes se sont moqués de Cyril Hanouna.

Stan Wawrinka n'a pas épargné Cyril Hanouna. Alors que le coronavirus fait de plus en plus de dégâts, la quasi-totalité des compétitions sportives ont été suspendues. Contraint de rester confiné, Stanislas Wawrinka et Benoit Paire ont pris l'habitude d'échanger via des live vidéos. Proche de Cyril Hanouna, le Suisse a eu plusieurs fois l'occasion d'être invité sur le plateau de Touche pas à mon poste . Alors que Benoit Paire a évoqué une défaite face à Cyril Hanouna en tennis de table, Stan Wawrinka a riposté à sa manière.

«Non mais Hanouna, il pense que c'est dieu au padel»