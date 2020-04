Tennis

Tennis : Richard Gasquet se confie sur le retour à la compétition

Publié le 17 avril 2020 à 12h35 par La rédaction

Dans quelques semaines ? Dans quelques mois ? Personne ne sait encore quand le tennis va reprendre... Richard Gasquet n’y pense d’ailleurs pas vraiment.

Le circuit ATP a été totalement bousculé par l’énorme crise du coronavirus. Le tennis a pris un énorme coup et de nombreux tournois ont logiquement été reportés ou même annulés comme Roland-Garros ou encore Wimbledon. Les instances mondiales du tennis travaillent en coulisses pour tenter de mettre en place une fin de saison juste et ainsi permettre aux joueurs de retrouver les courts. Confiné chez lui, Richard Gasquet pense aux personnels soignants qui se battent tous les jours et assume ne pas vraiment penser au tennis.

« Je ne nous vois pas jouer avant des mois et des mois. »