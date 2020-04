Tennis

Tennis : Le gros coup de gueule de Richard Gasquet !

Publié le 17 avril 2020 à 10h35 par La rédaction

Le calendrier des tournois du circuit ATP a été totalement bousculé par le coronavirus. Les instances mondiales du tennis ne s’entendraient pas et l’organisation deviendrait de plus en plus compliquée. Gasquet se moque d’ailleurs de « la grande unité du tennis mondial ».

Le coronavirus a frappé de plein fouet de nombreux sports dont le tennis. Le circuit ATP a complètement été bousculé et plusieurs tournois ont été reportés ou même annulés. Initialement prévu du 24 mai au 7 juin, Roland-Garros aura finalement lieu du 20 septembre au 4 octobre 2020. Un report qui a fait beaucoup de bruit car les instances mondiales n’auraient pas été contactées. Richard Gasquet n’est pas étonné et pousse un coup de gueule contre ces décisions.

« La grande unité du tennis mondial, cela me fait doucement rigoler. »