Tennis

Tennis : L'improbable reproche de Roger Federer à Rafael Nadal !

Publié le 21 avril 2020 à 22h35 par A.D.

Lors d'un Live Instagram, Roger Federer a reproché à Rafael Nadal de jouer de la main gauche. Le Majorquin s'est empressé de lui expliquer qu'il utilisait sa main droite partout, sauf sur un court de tennis ou un terrain de football.

Roger Federer préférerait que Rafael Nadal soit droitier. Lors d'un Live Instagram , le maitre à jouer suisse l'a bien fait savoir à son plus grand rival. « Il y a une chose dont je voudrais te parler car elle me dérange, c'est le fait que tu sois gaucher. Ça a été un problème pour moi. Pourquoi si tu es droitier... et que tu peux écrire de la main droite... Pourquoi joues-tu de la main gauche si tu peux jouer de la main droite (rires) ? » , s'est amusé Roger Federer, avant que Rafael Nadal ne lui réponde.

