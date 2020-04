Tennis

Tennis : Ce bel hommage à Rafael Nadal !

Publié le 20 avril 2020 à 14h35 par La rédaction

Avec 12 titres de Roland-Garros à son palmarès, Rafael Nadal a marqué la planète tennis. Un de ses ancien coéquipier en Coupe Davis et grand concurrent de l’espagnol sur terre battue a rendu hommage à l’actuel numéro 2 mondial.

Rafael Nadal est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire de la petite balle jaune. Avec 85 titres à son palmarès dont 19 Grand Chelem, Nadal fait partie des grands joueurs qui ont laissé une empreinte dans la tête des tennismen du circuit ATP mais aussi dans le regard des amateurs du tennis. Aujourd’hui directeur du tournoi de l'Open de Barcelone, David Ferrer rend hommage à son compatriote.

« Il n'y aura pas d'autre Rafa Nadal »