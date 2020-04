Tennis

Tennis : Roland-Garros, Melzer... Le beau message de Djokovic à son entraîneur !

Publié le 20 avril 2020 à 12h35 par La rédaction

En 2010, Jürgen Melzer réalisait un véritable exploit en écartant Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros. Si le Serbe est aujourd’hui un des plus grands joueurs de tennis aujourd’hui, c’est grâce à son coach, présent dans les moments difficiles !

Malgré le confinement, de nombreux tennismen ne restent pas les bras croisés à ne rien faire chez eux. Novak Djokovic mais aussi Rafael Nadal se sont largement mobilisés pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Mais en plus de l’aide financière, les joueurs du circuit ATP se servent de leur réseau pour véhiculer les bons gestes à suivre. Confiné à cause des mesures sanitaires prises par la majorité des gouvernements, Djokovic a révélé une anecdote émouvante sur son coach.

« Il est d’un soutien incroyable »