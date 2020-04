Tennis

Tennis : Federer évoque le report de la Laver Cup !

Publié le 17 avril 2020 à 22h35 par D.M.

Les organisateurs de la Laver Cup ont annoncé l’annulation de l’épreuve cette année en raison des modifications du calendrier. Roger Federer, à l’initiative de cette compétition, est revenu sur cette décision.

La pandémie de coronavirus a bousculé le calendrier ATP. Nul ne sait avec exactitude la date de reprise, Wimbledon prévu en juillet a été annulé tandis que Roland-Garros a été reporté. Les organisateurs du Grand Chelem français ont pris la décision unilatérale de repousser le tournoi au mois de septembre (20 septembre au 4 octobre). Une initiative qui a surpris et qui a dû provoquer la colère de Roger Federer puisque la troisième édition de la Laver Cup devait avoir lieu du 25 au 27 septembre. Alors que les billets ont déjà été vendus, les organisateurs ont annoncé ce vendredi l’annulation du tournoi en raison des modifications du calendrier.

« La bonne chose à faire pour toutes les personnes concernées »