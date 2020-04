Tennis

Tennis : Quand Roger Federer donnait la «chair de poule» à... Berrettini !

Publié le 12 avril 2020 à 11h35 par A.D.

Félicité à plusieurs reprises par Roger Federer, Matteo Berrettini a révélé que les compliments du maître à jouer suisse lui ont donné la «chair de poule».

Matteo Berrettini idolâtre Roger Federer. L'Italien a croisé la route du maître à jouer suisse à plusieurs reprises. Malgré l'immense statut de Roger Federer, Matteo Berrettini est parfois parvenu à le surprendre, et notamment à Stuttgart. Et depuis cette victoire, Roger Federer ne verrait plus Matteo Berrettini de la même manière. Dans des propos rapportés par L'Equipe , le huitième joueur mondial (classement ATP) a décrit sa relation spéciale avec Roger Federer.

«Ses compliments m'ont donné la chair de poule»