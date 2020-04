Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Ce précieux conseil adressé à la nouvelle génération

Publié le 18 avril 2020 à 17h35 par A.D.

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer raflent tout depuis de longues années. Selon Juan Carlos Ferrero, les joueurs de la nouvelle génération doivent changer leur quotidien s'ils veulent être en mesure de prendre la relève dans un futur proche.

La NextGen doit changer ses habitudes pour surpasser Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Depuis de longues années, ces trois monstres du tennis ne laissent que des miettes à la nouvelle génération qui pousse. Lors d'un entretien accordé à 3iGuales , Juan Carlos Ferrero a expliqué qu'Alexander Zverev et sa bande devaient totalement bouleverser leur quotidien pour inverser la tendance.

«Pour vaincre Federer, Nadal ou Djokovic, ils doivent s'améliorer en dehors du terrain»