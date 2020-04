Tennis : La belle initiative de Novak Djokovic face au coronavirus

Tennis

Après avoir envoyé une belle somme d’argent pour les hôpitaux de Lombardie, Novak Djokovic a collaboré avec Rafael Nadal et Roger Federer pour lancer un projet dans le but d’aider les joueurs les plus démunis.

Si les aides pour les établissements sanitaires sont de plus en plus nombreuses, beaucoup de personnes oublient que de nombreux sportifs, peu connus, traversent une période très difficile. Si une saison blanche est officialisée, de nombreux joueurs du circuit ATP se retrouveront dans cette situation. Après le projet de Jo-Wilfried Tsonga qui consistait à réaliser des tournois en France où tous les bénéfices seront verser à ceux qui en ont besoin, Novak Djokovic est très proche de mettre en place son idée.

C’est Jon Wertheim, journaliste pour Tennis Channel , qui a rapporté via son compte Twitter , le projet de Novak Djokovic, réalisé avec l’aide de Roger Federer et Rafael Nadal. Les trois joueurs du « Big 3 » sont exemplaires dans ce contexte difficile et en plus de faire de nombreux dons, ils sont sans cesse à la recherche d’idées pour aider les personnes en difficulté. Un fonds d’aide pour les joueurs les plus démunis pourrait être mis en place. Il y aura même un barème en fonction des classements des joueurs rapporte We Love Tennis .

This ⁦@DjokerNole⁩ letter to fellow players with the buy-in from Rafa and Roger is truly remarkable. We will be telling our grandkids about the big 3- and some of the stories may even involve tennis... pic.twitter.com/y7DsdUDsAU