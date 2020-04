Tennis

Tennis : Federer fait le point sur sa blessure au genou

Publié le 21 avril 2020 à 17h35 par B.C.

Opéré du genou en février, Roger Federer a fait le point sur l'évolution de sa blessure.

En plein confinement, Rafael Nadal et Roger Federer se sont retrouvés ce lundi soir au cours d'un live Instagram . L'occasion pour les deux légendes vivantes de tennis de se remémorer quelques bons souvenirs, mais également de faire le point sur leur état de santé. En effet, le Suisse a notamment été opéré du genou droit en février, ce qui l'avait contraint à renoncer à Roland-Garros avant l'interruption de la saison. Et a en croire Federer, sa blessure évolue favorablement.

« Tout va bien, je suis heureux »