Tennis : Ce message fort de Zverev sur Federer, Djokovic et Nadal !

Publié le 20 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Alors qu’Alexander Zverev assure que la nouvelle génération, dont il fait partie, aurait pu supplanter l’ancienne dès cette année 2020, la crise coronavirus change la donne selon l’Allemand.

Actuellement dans la trentaine, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic voit une nouvelle génération pousser derrière eux. Dominic Thiem, Stéfanos Tsitsipás, Daniil Medvedev ou Alexander Zverev tentent donc de remporter leur premier Grand Chelem, et ainsi pousser les trois stars du tennis mondial vers la retraite. Mais l'Allemand annonce que ce sera pas dans les prochaines semaines, suite au coronavirus, le tout via des propos relayés par Tennis Actu .

« Roger, Djoko et Rafa vont revenir plus frais et plus déterminés que jamais pour différer encore une fois cette passation »