Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic... Le joueur idéal de David Ferrer !

Publié le 20 avril 2020 à 16h35 par La rédaction

Le coronavirus a touché de plein fouet le tennis. Les joueurs du circuit ATP sont désormais tranquillement chez eux et pour certains, l’heure est au bilan. David Ferrer livre les atouts du meilleur joueur au monde !

Certains, comme Novak Djokovic ou encore Rafael Nadal, viennent en aide à ce qui en ont le plus besoin. Pour d’autres, l’heure est au bilan. Comme le font Benoit Paire et Stan Wawrinka, Feliciano López et David Ferrer se sont donnés rendez-vous sur Instagram . Après avoir rendu un bel hommage à Rafael Nadal, l’ancien compatriote de l’actuel numéro 2 mondial au circuit ATP, a expliqué qui est son joueur idéal.

« La volée de Federer, la force mentale de Nadal »