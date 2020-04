Tennis

Tennis : Coronavirus, crise... Djokovic dévoile les contours de son plan d'action !

Publié le 19 avril 2020 à 18h35 par A.D.

Avec l'aide de Rafael Nadal et de Roger Federer, Novak Djokovic a décidé de créer un fonds d'aide pour les joueurs les moins bien classés. Lors d'un Live Instagram avec Stan Wawrinka, l'ogre serbe a détaillé son plan d'action.

Novak Djokovic tient à soutenir les joueurs dans le besoin. Alors que le coronavirus fait de plus en plus de dégâts, les plus hautes instances du tennis mondial ont décidé de suspendre toutes leurs activités. Une décision qui a provoqué une énorme crise, et qui place les joueurs les moins bien classés dans une situation financière critique. Pour leur venir en aide, Novak Djokovic, accompagné de Rafael Nadal et de Roger Federer, a décidé de créer un fonds d'aide. Lors d'un Live Instagram avec Stan Wawrinka, l'ogre serbe a lâché des précisions sur son plan d'action.

«On a discuté avec Roger et Rafa de comment on pouvait aider»