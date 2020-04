Tennis

Tennis : Coronavirus, confinement... Rafael Nadal affiche son incompréhension !

Publié le 21 avril 2020 à 9h35 par B.C.

Présent dans un live Instagram ce lundi, Rafael Nadal a confié qu'il avait du mal à comprendre pourquoi il ne pouvait pas jouer au tennis actuellement.

Après Benoit Paire et Stan Wawrinka, Rafael Nadal et Roger Federer ont également fait le show sur Instagram en cette période de confinement. Un rendez-vous attendu par les fans de tennis, tant les deux légendes de la discipline sont complices en dehors des courts. Ainsi Federer et Nadal sont revenus sur certains moments de leur carrière, avant qu'Andy Murray ne prenne le relais du Suisse. Rafael Nadal a également pris le temps de répondre aux questions de certains fans sur le réseau social, et a notamment évoqué sa vie sans le tennis.

« Je dois avouer que je ne comprends pas très bien pourquoi nous ne pouvons pas jouer au tennis »