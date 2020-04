Tennis

Tennis : Federer, Nadal... Djokovic pointe du doigt une «injustice» !

Publié le 19 avril 2020 à 10h35 par A.D. mis à jour le 19 avril 2020 à 10h37

Novak Djokovic est loin d'avoir la même cote de popularité que Roger Federer et Rafael Nadal. L'ogre serbe a admis qu'il trouvait le public «injuste» lors de son arrivée sur le circuit.

Novak Djokovic se sent souvent seul au monde lorsqu'il affronte Rafael Nadal ou Roger Federer. Depuis son arrivée sur le circuit, l'ogre serbe se retrouve en difficulté face au public lorsqu'il défie l'un de ses plus grands rivaux. Lors d'un Live Instagram avec Stanislas Wawrinka, Novak Djokovic a avoué éprouver un certain mal-être lorsqu'il faisait face à Rafael Nadal ou Roger Federer.

«C'était moi contre le reste du monde»