Tennis

Tennis : Coronavirus, vaccin... Ces gros doutes affichés sur Djokovic !

Publié le 21 avril 2020 à 15h35 par B.C.

Alors que Novak Djokovic est fermement opposé à une vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour les joueurs de tennis, Andy Roddick a affiché ses doutes sur la position du Serbe.

Alors que le tennis est actuellement à l'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus, plusieurs questions se posent déjà sur un possible retour des compétitions. Au moment d'évoquer le sujet, Novak Djokovic s'est prononcé contre une vaccination obligatoire pour les joueurs du circuit : « Personnellement, je suis opposé à la vaccination et je ne voudrais pas être forcé par quelqu'un à être vacciné afin d'être apte à voyager. Mais si ça devient obligatoire, que se passera-t-il ? Je devrai prendre une décision ». Consultant pour Tennis Channel , Andy Riddick a commenté cette affaire, et s'interroge notamment sur la position qu'adoptera le Serbe avant de disputer un Grand Chelem.

« Je suis curieux de voir à quel point ses convictions sont profondes et s’il ne veut pas participer à un Grand Chelem car il ne veut pas être vacciné »