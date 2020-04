Tennis

Tennis : Coronavirus, vaccin... Djokovic en rajoute une couche !

Publié le 21 avril 2020 à 13h35 par B.C.

Au cours d'un Facebook Live, Novak Djokovic s'est fermement opposé à une vaccination obligatoire pour les joueurs de tennis. Le Serbe a justifié ses propos.

Il y a quelques semaines, Amélie Mauresmo a estimé sur Twitter qu'il sera compliqué pour les joueurs de tennis de reprendre leur activité sans se faire vacciner au préalable. Cependant, Novak Djokovic n'est pas de cet avis. Alors que l'élaboration du vaccin contre le COVID-19 est au cœur de l'actualité, le Serbe a affiché ses doutes sur le sujet : « Personnellement, je suis opposé à la vaccination et je n’aimerais pas qu’on me force à être vacciné pour pouvoir voyager. Si ça devient obligatoire ? Il faudra que je prenne une décision. J’ai mes propres idées sur le sujet et je ne sais pas si ces idées vont évoluer à un moment donné (…) Si la saison reprend en juillet, août ou septembre, bien que cela soit peu probable, je comprends qu’un vaccin devienne obligatoire après qu’on soit sorti de la quarantaine. Et il n’y a pas encore de vaccin. » Interrogé par le New York Times , Novak Djokovic a justifié ses propos.

« Je veux avoir la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour mon corps »