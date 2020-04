Tennis

Tennis : Nadal affiche son pessimisme sur la suite de la saison !

Publié le 27 avril 2020 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 27 avril 2020 à 9h38

Alors que la saison est suspendue depuis mars en raison de la crise sanitaire, Rafael Nadal ne pense pas que les conditions soient réunies pour une reprise de la compétition.

La crise sanitaire a également chamboulé le calendrier tennistique. L’ATP a annoncé en mars dernier que la saison été suspendue et nul ne connaît avec exactitude la date de reprise. Alors que Roland-Garros est prévu au mois de septembre, Andy Murray n’avait pas caché son pessimisme quant à la suite de la saison : « Si on prend Roland-Garros, disons que les choses se sont améliorées en Europe, mais il y a certains pays qui pourraient encore avoir des problèmes. Ce serait un problème si la France n'autorisait pas les vols en provenance d'Amérique du Sud ou de certains pays. Et vous avez ensuite un tournoi où les gens ou les joueurs d'un certain continent ou pays ne sont pas autorisés à participer… Je suis sceptique sur le fait que ce soit possible. J’imagine que le tennis sera l'un des derniers sports à revenir à la normalité . » Un sentiment partagé par Rafael Nadal.

« Je vois un sérieux problème »