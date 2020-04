Tennis

Tennis : Andy Murray revient sur sa pire défaite contre Novak Djokovic !

Publié le 24 avril 2020 à 14h35 par A.D.

Lors d'un live Instagram, Andy Murray et Novak Djokovic sont revenus sur leurs différents duels. Comme le Britannique l'a lui-même confié, la défaite en finale de Roland-Garros en 2016 est celle qui l'a le plus marquée.

«Si je pouvais en changer un, je t'enlèverais Roland-Garros»