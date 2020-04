Tennis

Tennis : Le discours alarmant d'Andy Murray sur Roland-Garros !

Publié le 23 avril 2020 à 18h35 par La rédaction

Andy Murray ne pense pas que la saison reprendra en septembre. Le tournoi de Roland-Garros pourrait ainsi être annulé à en croire l’ancien numéro 1 mondial.

La saison de tennis a été arrêtée durant le mois de mars en raison de la pandémie de coronavirus. Le calendrier ATP notamment a été modifié et certains tournois à l’instar de Wimbledon ont été annulés. Roland-Garros qui devait se tenir du 24 mai au 7 juin a finalement été reporté. Le tournoi est prévu du 20 septembre au 4 octobre, mais la probabilité pour que le Grand chelem parisien ait lieu est faible à en croire Yannick Noah : « À mon avis, c'est mort. Guy Forget (patron de Roland-Garros) me dit que c'est possible, mais ce n'est pas gagné. Ça va être difficile, à mon avis. C'est très dur pour les tournois. Pour Roland-Garros, perdre une année sur le plan économique, c'est vraiment une catastrophe . »

« Je serais surpris si le sport reprenait d'ici septembre »