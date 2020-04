Tennis : Nadal valide totalement le projet de Federer !

Tennis

Novak Djokovic, Rafael Nadal mais aussi Roger Federer montrent l’exemple pendant ce confinement. Les trois joueurs du « BIG 3 » aident financièrement ceux qui en ont besoin mais sont proches de réaliser un projet qui n’a pas de prix...

« Je me demandais juste… suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper ? » a tweeté Roger Federer ce mercredi. L’actuel quatrième du circuit ATP a fait part de son envie de regrouper les circuits ATP et WTA ! Une idée qui a été très bien reçue puisqu’en plus de la réponse positive de Simona Halep, un des membres du « BIG 3 » a répondu à cette idée !

« Je suis tout à fait d’accord pour dire que ce serait formidable de sortir de cette crise mondiale avec l’union du tennis masculin et féminin dans une seule et même organisation » a tweeté à son tour Rafael Nadal. Le joueur espagnol le mieux classé du circuit ATP a soutenu l’annonce du tennisman suisse. Les deux très grands joueurs semblent avoir la même envie même si Nadal prône l’idée que les valeurs du tennis seraient bien mises en valeur après cette crise due au coronavirus !

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men's and women's tennis in one only organisation https://t.co/fTCfvMiU4G