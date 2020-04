Tennis : Roger Federer lance une folle idée !

Tennis

En plus de réaliser de nombreux dons pour ceux qui en ont besoin, de nombreux athlètes de haut niveau se servent de ce confinement pour s’attarder sur des projets alors jamais réalisés. Roger Federer s’est illustré dans ce domaine d’une bien belle manière !

Alors que les circuits ATP et WTA sont complètement à l’arrêt et que la grande majorité des tennismans sont désormais confinés chez eux pour respecter les consignes sanitaires mises en place par les différents gouvernement, Roger Federer a fait part d’un projet sur Twitter . Pour lui, ce confinement a été comme une révélation et il serait temps que les deux organisations mondiales de la petite balle jaune s’unissent !

« Je me demandais juste… suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper ? » a tweeté Roger Federer ce mercredi. Une idée qui a été merveilleusement bien accueillie par de nombreux joueurs et joueuses du circuit comme Simona Halep qui a répondu « Tu n’es pas le seul ! » D’autres ne pensent pas la même chose et le font savoir comme Nicholas Kyrgios qui s’est précipité d’écrire « OUI ! » Difficile de savoir si ce message veut dire qu’il est d’accord avec l’actuel quatrième joueur du circuit ATP.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one'