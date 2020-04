Tennis

Tennis : Le message fort de Murray sur Djokovic, Federer et Nadal !

Publié le 23 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Invité par Novak Djokovic à s’exprimer sur le Serbe, Roger Federer et Rafael Nadal, Andy Murray, toujours éloigné des courts, a du mal à trancher entre les trois stars du tennis.

Entre Roger Federer, recordman du nombre de titres du Grand Chelem, Novak Djokovic et Rafael Nadal, les amoureux du tennis se régalent depuis plus de 15 ans. Les trois mastodontes de la petite balle jaune trustent les Majeurs, à l’image des douze sacres de l’Espagnol sur la terre battue de Roland-Garros ou les huit couronnes du Suisse sur le gazon de Wimbledon. Mais Andy Murray n’arrive pas à trancher entre Djokovic, Nadal et Federer.

«C'est tellement difficile d'en choisir un»