Tennis : Le beau projet d'Andy Murray !

26 avril 2020

L’émancipation du coronavirus a forcé l’arrêt de nombreux sports. Au tennis, les joueurs les plus démunis ont beaucoup de mal à traverser la crise financière. Andy Murray voudrait mettre en place un projet audacieux pour les aider !

L’émancipation malheureuse du coronavirus a totalement bousculé le calendrier des sportifs. Au tennis, les tournois des circuits ATP et WTA ont tous été suspendus voire annulés pour certains. Mais de nombreux joueurs ne restent pas chez eux les bras croisés. Après le projet de Roger Federer d’unir les deux organisations mondiales du tennis, Andy Murray souhaiterait se servir de cette situation pour aider les tennismen les moins bien classés qui sont dans le besoin et seront dans le besoin dans les prochaines années !

Objectif : mieux utiliser le prize money !