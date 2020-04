Tennis

Tennis : Roger Federer sèchement taclé pour son grand projet !

Publié le 26 avril 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 26 avril 2020 à 10h36

Désireux d’unir les organisations du circuit de la WTA et ATP, Roger Federer s’est vu sèchement tacler par un membre de la Fédération Allemande de Tennis. Ce dernier explique que le tennisman suisse avait une idée surprenante derrière la tête...

« Je me demandais juste… suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper ? » avait lancé Roger Federer sur son compte Twitter il y a quelques jours. Si ce projet d’union entre l’ATP et la WTA a été bien reçu par de nombreux joueurs et anciens tennismen comme Rafael Nadal ou Mats Wilander, Dirk Hordoff, vice-président de la Fédération Allemande de Tennis a fait savoir que Federer avait un autre objectif en tête : gagner des followers !

« Il avait simplement besoin de plus de followers sur son compte Twitter »